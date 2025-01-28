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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина. Об этом он сообщил во время интервью с журналистом Мэттом Таибби на своем YouTube-канале.

Тем не менее Карлсон не привел каких-либо подробностей или доказательств своим утверждениям. Он добавил, что считает данные попытки безумием.

Безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о нескольких попытках покушения на Путина.

В Кремле также подчеркнули, что украинские власти несколько раз на словах "покушались" на Путина. Россия отдает себе отчет в подобном. Благодаря этому Украина не будет иметь успех при реализации запланированных действий, отметил Песков.