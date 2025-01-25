Полиция Флориды задержала мужчину за угрозы убить Трампа

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Правоохранители в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном в штате Флорида, задержали мужчину, который угрожал в соцсетях убить президента США Дональда Трампа. Об этом сказано на сайте полиции.

Во время допроса 46-летний Шэннон Депарарро Аткинс признался в этом. Теперь его могут обвинить в распространении "угроз убийства, нанесении телесных повреждений или осуществлении массовой стрельбы".

Информация о произошедшем была передана Секретной службе, обеспечивающей охрану Трампа, иных высокопоставленных чинов и находящихся в Штатах иностранных лидеров.

При этом, как сообщили полицейские, во время задержания они нашли у злоумышленника наркотики.

Газета The New York Post нашла публикации Аткинса в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Так, за день до инаугурации Трампа он написал следующую фразу: "Одна хорошая пуля нужна Америке, чтобы спастись".

Покушения на Трампа совершались дважды. Первое из них произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший действовал в одиночку.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего.

Трамп принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации и вступил в должность 47-го американского президента 20 января.

