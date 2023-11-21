Песков заявил о многочисленных словесных "покушениях" Киева на Путина

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Украинские власти несколько раз на словах "покушались" на Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях", – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Россия, по словам представителя Кремля, отдает себе отчет в подобном. Благодаря этому Украина не будет иметь успех при реализации запланированных действий, заключил Песков.

Ранее о попытках покушения в свою сторону заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, их было зафиксировано не менее пяти-шести. При этом панику у него вызвала только первая.

До этого он сообщил, что украинские службы разведки получили данные о готовящемся "Майдане-3". По их версии, за операцией может стоять Россия. Сам украинский лидер признался, что опасается возможного проведения такой операции в отношении него.