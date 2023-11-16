Гособвинение попросило отправить на лечение фигуранта дела о подготовке убийства Соловьева

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Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой отправить на лечение Василия Стрижакова, подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Представитель гособвинения Милана Дигаева выступила с заявлением во время заседания Второго западного окружного военного суда.

"Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера", – передает ТАСС ее слова.

Весной прошлого года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Соловьев признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации РФ на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года. Отмечалось, что к ответственности привлечены восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.



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