Обвиняемый Дружинин рассказал, что Соловьева планировали убить из-за поддержки СВО

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Российского телеведущего Владимира Соловьева хотели убить из-за того, что журналист активно поддерживает проведение спецоперации РФ на Украине, рассказал обвиняемый по делу о подготовке покушения Максим Дружинин.

13 ноября Второй западный окружной военный суд рассматривает вопрос о принудительном лечении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. На заседании Дружинин выступал в качестве свидетеля.

"Мне известно, что ребята – Пронский, Беляков, Степанов и Мокий – планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", – передает РИА Новости его слова.

Также Дружинин признался, что злоумышленники должны были получить миллион рублей за совершенное убийство.

В апреле 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Соловьев признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации РФ на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года. Отмечалось, что к ответственности привлечены восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.



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