Фигуранту дела о подготовке покушения на Соловьева грозит принудительное лечение

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Василий Стрижаков, обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, может быть отправлен в психиатрическую больницу. Соответствующий вопрос рассматривает Второй западный окружной военный суд, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выделенное дело в отношении фигуранта поступило в суд, но обстоятельства не раскрывались. В понедельник, 13 ноября, стало известно, что производство связано с применением принудительной меры медицинского характера. По мнению следствия, Стрижаков был невменяем во время совершения преступлений.

Отвечая на вопрос о признании себя виновным, Стрижаков заявил, что вменяемые обстоятельства ему понятны, виновным он себя не признает.

"Я не знаю, оружие дома хранилось, хотя и втемную", – также сказал он.

Адвокат мужчины отметил, что тот действительно знал других фигурантов, но не принимал участия в преступлениях, просто пустил людей к себе жить. Между тем потерпевший Соловьев не стал участвовать в судебном заседании, хотя его уведомили должным образом. Его представитель Виктория Каратаева планирует изложить позицию журналиста в прениях.

Как передает ТАСС, уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева. Он также сказал, что за эти действия должен был получить украинский паспорт, жилплощадь на Украине и 1 миллион рублей (400 тысяч рублей до покушения, еще 600 тысяч после).

Добавляется, что Дружинин дал в суде противоречивые показания, поэтому прокурор огласила те, что он дал в ходе предварительного следствия. В них он признал вину и чистосердечно раскаялся.

25 апреля 2022 года Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Владимира Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года. Отмечалось, что к ответственности привлечены восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.

Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд 20 октября.

Один из подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева проходил принудительное лечение