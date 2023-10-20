Дело по факту подготовки убийства журналиста Соловьева поступило в военный суд в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Первое уголовное дело по факту подготовки убийства журналиста Владимира Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве, материалы передали судье. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ, а именно часть 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), часть 3 статьи 223 ("Незаконное изготовление оружия"), часть 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ"), часть 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").

Кроме того, его обвиняют по части 2 статьи 205.5 ("Участие в террористической организации), а также в приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений.

25 апреля 2022 года Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Владимира Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года. Отмечалось, что к ответственности привлечены восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.

Один из подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева проходил принудительное лечение