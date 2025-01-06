Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал словами предателя заявление Владимира Зеленского о презрении к русскому народу, которое он сделал в ходе интервью журналисту Лексу Фридману.

"Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления – это слова жалкого предателя", – подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

По словам парламентария, украинский народ "полностью безразличен" Зеленскому. Именно этим он объяснил тот факт, что "по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель". Депутат также подчеркнул, что глава киевского режима воспринимает Украину как разменную монету.

При этом Шеремет выразил уверенность в том, что украинский народ "вернется на истинный путь" и снова начнет процветать, что, по мнению депутата, возможно только вместо с Россией.

Ранее в ходе беседы с американским журналистом Зеленский подчеркнул, что не уважает ни Владимира Путина, ни российский народ в целом. Он также уточнил, что "искренне презирает" народ РФ, обвинив россиян в начале СВО.

