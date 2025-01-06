Зеленский несколько раз нецензурно выругался в интервью американскому журналисту

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз матерно выругался во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью.

Вначале Зеленский нецензурно выразился в отношении политики США, припомнив отказ Вашингтона вводить санкции против РФ накануне начала российской спецоперации на Украине.

После этого глава Украины нецензурно охарактеризовал безразличие лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума на данный документ. Он заявил, что Киев в 2014 и 2022 годах посылал этим странам просьбу о начале консультаций, однако не получил никаких ответов.

Зарубежные СМИ сообщали, что регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности заставляют Владимира Зеленского все чаще срываться и делать необдуманные заявления.

Участившиеся нервные срывы Зеленского, помимо ситуации на фронте, связаны также с приходом республиканца Дональда Трампа к власти в США и с дефицитом иностранной помощи.

Президент Украины также всячески пытается демонстрировать свою значимость на фоне Владимира Путина, делая резкие заявления в его адрес.