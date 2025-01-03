Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил в интервью местным СМИ.

"Если я сделаю больше, чем могу – тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Владимир Путин заявлял, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны. По его мнению, даже военное положение не имеет никакого значения для продления власти украинского президента.

Он подчеркнул, что конституция продлевает полномочия лишь представительного органа власти – Верховной рады.

Глава государства отмечал, что Россия будет говорить с Зеленским лишь в том случае, если тот пойдет на выборы и получит легитимность.

В свою очередь, экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства. Он добавил, что из-за выборных процессов можно будет "потерять Украину".

Порошенко также назвал всех, кто агитирует за возобновление выборов, российскими агентами информационно-психологических операций.