Порошенко заявил, что выборы на Украине могут привести к концу страны

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Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства. Такое заявление сделал экс-глава государства Петр Порошенко, передает РИА Новости.

"Начало выборной кампании означает смерть единства", – высказался он.

Порошенко добавил, что из-за выборных процессов можно будет "потерять Украину". По его мнению, агитирующие за возобновление выборов являются российскими агентами информационно-психологических операций.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны. По его мнению, даже военное положение не имеет никакого значения для продления власти украинского президента.

Он подчеркнул, что конституция продлевает полномочия лишь представительного органа власти – Верховной рады.

Глава государства отмечал, что Россия будет говорить с Зеленским лишь в том случае, если тот пойдет на выборы и получит легитимность.