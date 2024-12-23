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Регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности заставляют украинского президента Владимира Зеленского все чаще срываться и делать необдуманные заявления. Об этом говорится в статье издания L'AntiDiplomatico.

Автор материала считает, что участившиеся нервные срывы Зеленского, помимо ситуации на фронте, связаны также с приходом республиканца Дональда Трампа к власти в США и с дефицитом иностранной помощи.

Глава Украины начинает осознавать, что все ключевые решения по прекращению конфликта будут приниматься без участия Киева. Кроме того, некоторые союзники Украины заставляют ее саботировать любые мирные инициативы.

Зеленский всячески пытается демонстрировать свою значимость на фоне Владимира Путина, делая резкие заявления в его адрес, говорится в статье. Таким поведением украинский президент продемонстрировал свою некомпетентность и выставил себя лишь в качестве "политического актера", резюмирует автор.

Ранее Зеленский использовал слово "отморозки" в адрес российского руководства после того, как Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве.

В Кремле, комментируя реакцию украинского лидера, заявили, что Зеленский в последнее время не может сдерживаться, потому что, вероятно, на нем сказывается эмоциональная перегрузка.

В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что своими оскорблениями в адрес Путина украинский президент показал "средний палец" Трампу.