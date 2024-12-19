Песков: у Зеленского не получается сдерживаться

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Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время не может сдерживаться, потому что, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию украинского лидера на предложение Владимира Путина устроить высокотехнологичную дуэль.

"По международной реакции сейчас пришло, что Зеленский после слов о технологической дуэли с Киевом использовал слово "отморозки" в адрес российского руководства. Но, к сожалению, у него не получается последнее время сдерживаться", – приводятся слова пресс-секретаря президента России в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Как отметил Песков, хамство Зеленского идет от его неспособности собраться с силами.

В рамках "Итогов года" Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в российской ракете, то пусть определят какой-нибудь объект для поражения и сосредоточат туда все свои силы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, по словам российского лидера, шансов сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. Он также напомнил, что дальность удара составляет до 5,5 тысячи километров.

