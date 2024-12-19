Журналист Боуз обратил внимание на слова Путина про "Орешник" на прямой линии

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, как Владимир Путин отвечал на вопрос об "Орешнике" в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?" – написал журналист в соцсети X.

Путин заявил, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Глава государства также напомнил, что дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Говоря о разработке данной ракеты, президент РФ рассказал, что лично принимал окончательное решение о необходимости производства "Орешника" и об объеме выпуска этого комплекса. Ученые, конструкторы и инженеры, занимавшиеся созданием снаряда, также согласовывали свою позицию с Минобороны РФ, добавил он.

Также Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.