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Президент Украины Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес Владимира Путина показал "средний палец" избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такое мнение замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал в своем телеграм-канале.

"Самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", – отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Зеленский осознает нереальность своей легализации на посту президента Украины и поэтому он делает ставку на войну.

"Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", – заключил политик.

В рамках "Итогов года" Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в российской ракете, то пусть определят какой-нибудь объект для поражения и сосредоточат туда все свои силы противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский в ответ использовал слово "отморозки" в адрес российского руководства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию украинского лидера, подчеркнул, что Зеленский в последнее время не может сдерживаться, потому что, вероятно, на нем сказывается эмоциональная перегрузка.