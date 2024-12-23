Евродепутат Блага назвал визит Фицо в Россию пощечиной Зеленскому

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Россию пощечиной украинскому президенту Владимиру Зеленскому "за свою заносчивость". Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

Блага сообщил, что Россия не является врагом Словакии. Более того, большинство словацкого народа симпатизирует российской стороне.

В свою очередь, Фицо ведет борьбу за национальные интересы Словакии, в том числе и в России. Евродепутат добавил, что Словакия отвергает ненависть по отношению к России.

Владимир Путин принял в Кремле Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, вечером 22 декабря. Визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта. Помимо этого, были затронуты отношения между РФ и Словакией.

Сам Фицо заявил, что его визит в Россию стал реакцией на слова Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину.