Премьер-министр Словакии Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле поблагодарил Владимира Путина на русском языке. Соотвествующие кадры были представлены в эфире телеканала "Россия 1".

"Большое спасибо за встречу", – сказал словацкий премьер.

22 декабря Путин принял в Кремле Фицо, который находится в Москве с рабочим визитом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

Как уточнил Песков, Путин и Фицо могут обсуждать международные повестки и транзит российского газа.