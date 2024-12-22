22 декабря, 23:50Политика
Премьер-министр Словакии Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле поблагодарил Владимира Путина на русском языке. Соотвествующие кадры были представлены в эфире телеканала "Россия 1".
"Большое спасибо за встречу", – сказал словацкий премьер.
22 декабря Путин принял в Кремле Фицо, который находится в Москве с рабочим визитом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.
Как уточнил Песков, Путин и Фицо могут обсуждать международные повестки и транзит российского газа.