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Фицо сообщил, что Зеленский предлагал ему взятку за поддержку членства Украины в НАТО
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров в Брюсселе предлагал ему 500 миллионов евро из активов РФ за поддержку членства Украины в НАТО.
"Он спросил меня, голосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он дал мне 500 миллионов евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда", – приводит ТАСС слова Фицо.
Премьер Словакии добавил, что считает получение Киевом приглашения в НАТО "полностью нереальным".
Ранее Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа. Политик назвал абсурдом все требования украинского лидера, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из России до конца вооруженного конфликта.
Премьер-министр Словакии пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы.
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