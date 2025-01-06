Зеленский заявил, что не уважает Путина и российский народ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не уважает ни Владимира Путина, ни российский народ в целом. Таким образом он объяснил американскому журналисту Лексу Фридману свой отказ провести интервью на русском языке.

"Не хочу давать пас Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке", – приводит "Лента.ру" слова Зеленского.

Позже в рамках этого же интервью украинский президент уточнил, что "искренне презирает" народ РФ, обвинив россиян в начале СВО.

Во время интервью Фридману Владимир Зеленский несколько раз матерно выругался, говоря о санкционной политике США накануне начала российской спецоперации, а также о лидерах стран-подписантов Будапештского меморандума.

В сентябре прошлого года лидер Украины заявлял, что часть его "победного плана" заключается в том, чтобы ухудшить жизнь в России. По мнению Зеленского, если россияне будут жить без комфорта, то они начнут оказывать давление на Владимира Путина.