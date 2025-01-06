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Президент Украины Владимир Зеленский признал свои коррупционные связи с англосаксами в последнем интервью, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"То, что он, по его словам, предлагал (избранному президенту США Дональду. – Прим. ред.) Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил (президент США Джо. – Прим. ред.) Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй – кровавая схема, освоенная со времен (украинской газовой компании. – Прим. ред.) Burisma", – поделилась своим мнением дипломат.

При этом разговор Зеленского с журналистом, который длился три часа, также показал, что лидер киевского режима уже "совсем ничего не соображает", подчеркнула Захарова, назвав его слова "адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом".

Накануне политик дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В ходе беседы Зеленский также рассказал, что хотел бы приехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако тот его не пригласил.