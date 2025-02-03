Советник Зеленского Литвин: план с проведением выборов на Украине будет провальным

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Предложение Вашингтона касательно проведения выборов на Украине до конца года выглядит как провальный план. Об этом заявил советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в интервью Reuters.

В начале февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон считает необходимым проведение президентских и парламентских выборов на Украине до конца этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

По словам Литвина, если данная инициатива состоит только из проведения выборов, то она является провальной. Он добавил, что в Киеве хотят увидеть более глубокий подход со стороны стран-партнеров, в частности, переход к реальной работе над конкретным планом по прекращению конфликта.

По информации зарубежных СМИ, команда американского лидера Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией.

Данный вопрос обсуждался спецпосланником Келлогом и другими чиновниками администрации президента США. Кроме того, команда Трампа также обсуждает, нужно ли добиваться первоначального прекращения огня до заключения более постоянной сделки.