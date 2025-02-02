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02 февраля, 18:50

Политика

Зеленский заявил, что Украина понесла большие потери в конфликте

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украина понесла огромные потери в ходе конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы также понесли огромные потери", – подчеркнул он в беседе с Associated Press.

Между тем американское издание The Hill утверждает, что российские войска возьмут под контроль Киев и Львов к 2026 году в случае, если США окончательно прекратят военную помощь Украине.

Если ситуация с военной помощью не изменится, то к 2026 году Украина потеряет основные системы ПВО, что позволит войскам РФ проводить крупномасштабные бомбардировки. Если же ВСУ продолжат вести бой, то окончательно потерпят поражение к концу того же года, говорится в материале.

СМИ сообщили о переквалификации военных ВСУ

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