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Украина понесла огромные потери в ходе конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы также понесли огромные потери", – подчеркнул он в беседе с Associated Press.

Между тем американское издание The Hill утверждает, что российские войска возьмут под контроль Киев и Львов к 2026 году в случае, если США окончательно прекратят военную помощь Украине.

Если ситуация с военной помощью не изменится, то к 2026 году Украина потеряет основные системы ПВО, что позволит войскам РФ проводить крупномасштабные бомбардировки. Если же ВСУ продолжат вести бой, то окончательно потерпят поражение к концу того же года, говорится в материале.