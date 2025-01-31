Госсекретарь США Рубио заявил, что Украина продолжает разрушаться

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Украина из-за действующего конфликта с РФ продолжает разрушаться, а также терять все больше и больше территорий. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, которое было опубликовано на ее YouTube-канале.

Глава Госдепа допустил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет непросто пойти на уступки ради урегулирования ситуации, однако ему следует принять реальное положение дел.

"Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергосистема уничтожена. А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", – добавил Рубио.

Госсекретарь вновь призвал завершить украинский конфликт, подчеркнув, что каждой стороне ради его окончания придется чем-то пожертвовать во время переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке помощи другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Указ коснулся почти всех государств, за исключением Израиля и Египта.

В Верховной раде Украины назвали решение Трампа вызовом для страны. Позже Агентство США по международному развитию также заморозило проекты, направленные на оказание помощи Киеву.

По данным СМИ, указ Трампа привел к прекращению военной и экономической поддержки Украины. При этом "бюджетная помощь" все еще продолжает поступать Киеву.