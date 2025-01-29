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29 января, 13:09

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WP: США приостановили военную и экономическую поддержку Украины

США после указа Трампа приостановили военную и экономическую поддержку Украины – СМИ

Фото: 123RF/tupungato

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке помощи иностранным государствам на 90 дней привел к прекращению военной и экономической поддержки Украины, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника конгресса.

При этом "бюджетная помощь" все еще продолжает поступать Киеву, заявил в беседе с журналистами неназванный украинский чиновник.

Решение о приостановке помощи другим странам было принято Трампом 21 января для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Указ коснулся почти всех государств, за исключением Израиля и Египта.

В Верховной раде Украины назвали решение Трампа вызовом для страны. Позже Агентство США по международному развитию также заморозило проекты, направленные на оказание помощи Киеву.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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