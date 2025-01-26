FT: в США пытаются исключить Киев из программы заморозки иностранной помощи

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Американские чиновники пытаются исключить Киев из программы заморозки иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, дипломаты США запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания помощи и приказов о "прекращении работ", которые были изданы госсекретарем Марко Рубио.

Как отметили журналисты, высокопоставленные представители Госдепартамента, отвечающие за отношения с Европой, попросили Рубио сделать исключение для Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике.

После этого госсекретарь Штатов Марко Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Приказ не коснулся Израиля и Египта. В СМИ подчеркнули, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

