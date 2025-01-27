Конгрессвумен Тейлор Грин: американцы одобрили приостановку помощи Киеву

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Американцы приветствуют приостановку иностранной помощи другим странам, включая Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

"Госдепартамент в шоке. Американский народ – нет, мы празднуем", – написала она в соцсети Х.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По информации источников, в замороженные проекты вошло оказание помощи в области здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.

До этого госсекретарь США Марко Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Приказ не коснулся Египта и Израиля.