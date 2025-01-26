Трамп подтвердил заморозку помощи другим государствам

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Американский президент Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим странам. Его слова передает РИА Новости.

"Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. Мы привлечем Илона Маска к этой работе", – подчеркнул он.

По словам главы США, возглавляемое Маском ведомство будет заниматься оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

Вместе с тем Трамп намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем. Как отметил глава Белого дома, Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире.

"Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться", – добавил он.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике.

В свою очередь, в Раде назвали вызовом такое решение Трампа. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. Депутат также выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.

