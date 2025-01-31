The Hill: Россия займет Киев и Львов к 2026 году в случае прекращения помощи США

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Российские войска возьмут под контроль Киев и Львов к 2026 году в случае, если США окончательно прекратят военную помощь Украине. Такое мнение опубликовано в статье американского издания The Hill.

Журналисты предполагают, что в текущем году армия РФ будет продолжать двигаться вперед на фронте, если Белый дом остановит помощь Киеву. У украинских войск попросту закончится оружие, считает автор статьи.

Если ситуация с военной помощью не изменится, то к 2026 году Украина потеряет основные системы ПВО, что позволит войскам РФ проводить крупномасштабные бомбардировки. Если же ВСУ продолжат вести бой, то окончательно потерпят поражение к концу того же года, говорится в материале.

По информации зарубежных СМИ, Украина оказалась потрясена решением президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи. Целый ряд проектов был фактически заморожен в одночасье.

Трамп приостановил своим указом помощь другим странам 21 января для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет.