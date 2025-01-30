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Украина является "фиктивным государством", и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий. Об этом заявил лидирующий на выборах кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, сообщает МК.

По словам политика, раздел территории Украины неизбежен.

"Это произойдет на 100%", – сказал Джорджеску в интервью CristoiuTv на YouTube.

Ранее Джорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в попытках развязать третью мировую войну с помощью Румынии. По его словам, без румынской стороны невозможно контролировать боевые действия на Украине.

Джеорджеску считает, что в данный момент Североатлантический альянс расколот между президентом США Дональдом Трампом, "желающим мира", и Европой, проводящей политику за продолжение конфликта.

Джеорджеску собирается выступить против дальнейшей военной помощи Украине и экспорта украинского зерна через территорию страны в случае победы на выборах. Он отметил, что власти Румынии не обязаны следовать целям НАТО по расходам на оборону.