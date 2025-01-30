30 января, 17:13Политика
Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину фиктивным государством
Фото: ТАСС/АР/Andreea Alexandru
Украина является "фиктивным государством", и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий. Об этом заявил лидирующий на выборах кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, сообщает МК.
По словам политика, раздел территории Украины неизбежен.
"Это произойдет на 100%", – сказал Джорджеску в интервью CristoiuTv на YouTube.
Ранее Джорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в попытках развязать третью мировую войну с помощью Румынии. По его словам, без румынской стороны невозможно контролировать боевые действия на Украине.
Джеорджеску считает, что в данный момент Североатлантический альянс расколот между президентом США Дональдом Трампом, "желающим мира", и Европой, проводящей политику за продолжение конфликта.
Джеорджеску собирается выступить против дальнейшей военной помощи Украине и экспорта украинского зерна через территорию страны в случае победы на выборах. Он отметил, что власти Румынии не обязаны следовать целям НАТО по расходам на оборону.