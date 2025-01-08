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Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. Соответствующий вердикт представителей правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии приводится в пресс-релизе НЛП, передает РИА Новости.

При необходимости запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября. На них лидировал независимый кандидат Джеорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря.

Позже власти Румынии решили обвинить Россию во вмешательстве в выборв. В Кремле отметили, что таким образом Бухарест следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно.

Как утверждается, судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.

