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Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК страны.

После подсчета более 95% бюллетеней Джеорджеску удалось обогнать премьера Румынии Марчела Чолаку. Так, сторонник союза с Россией заработал 22,18% голосов, тогда как на счету Чолаку 20,29%.

Третье место занимает лидер Союза за спасение Румынии Елена Ласкони с 17,94% голосов, далее следуют председатель Союза за объединение румын Джордже Симион с 14,17% и бывший премьер страны Николае Чукэ с 9,13%.

В Румынии проходит первый тур выборов будущего президента страны. Предварительно, во второй тур могут пройти Кэлин Джеорджеску и Марчел Чолаку. Второй этап президентских выборов состоится 8 декабря.

Джеорджеску выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.