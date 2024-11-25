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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску выходят во второй тур выборов президента Румынии по итогам подсчета 75,6% бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК страны.

Чолаку набирает 22,36% голосов, тогда как Джеорджеску заручился поддержкой 22,11% голосов. Следом за ними идут председатель Союза за объединение румын Джордже Симион (15,05%) и лидер Союза за спасение Румынии Елена Ласкони (14,57%).

Второй тур президентских выборов состоится 8 декабря.

Агентство отмечает, что такие высокие результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку аналитики слабо оценивали его шансы на победу. Он выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Абхазии состоятся в первой декаде февраля. Власти страны постараются обеспечить прозрачность и честность предстоящих выборов.

Парламент республики недавно принял отставку Аслана Бжании с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности главы республики стал вице-президент Бадра Гунба.