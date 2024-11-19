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Президент Абхазии Бжания официально подал заявление об отставке
Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Президента Абхазии"
Президент Абхазии Аслан Бжания официально подал заявление о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, опубликовав соответствующий документ в своем телеграм-канале.
Соглашение между властями и оппозицией Абхазии также предусматривает, что протестующие, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, должны разойтись 19 ноября. В противном случае Бжания отзовет свое заявление.
Парламент страны в течение суток рассмотрит заявление Бжании об отставке.
Помимо него, свои посты оставят также премьер правительства Абхазии Александр Анкваб и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар.
Согласно Конституции страны, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра – Валерий Бганба.
18 ноября представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры при посредничестве парламента по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса.
Несколькими днями до этого в республике прошли протесты против принятия соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Участники акций взяли контроль над правительственными зданиями в Сухуме. Из-за беспорядков пострадали 14 человек.
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