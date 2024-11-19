Президент Абхазии Бжания уйдет в отставку

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Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на протокол, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.

Эту информацию также подтвердили РИА Новости в пресс-службе президента республики.

Помимо Бжании, свои посты оставят премьер правительства Абхазии Александр Анкваб и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар.

Согласно Конституции страны, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра – Валерий Бганба, ранее занимавший эту должность.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Тогда оппозиция выступила против принятия соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. 15 ноября протестующие взяли контроль над правительственными зданиями в Сухуме. Из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Участники акций протеста потребовали отставки Бжании. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из захваченного комплекса. События в столице глава республики назвал попыткой госпереворота.

18 ноября представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры при посредничестве парламента по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. Встреча проходила в закрытом режиме на территории Минобороны страны.