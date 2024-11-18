Россияне стали отменять забронированные на лето туры в Абхазию

Фото: 123RF/sergey33

Отдых в Абхазии на лето 2025 года запланировали свыше 100 тысяч российских туристов, однако сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в республике. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила на сайте.

Беспорядки и политическая нестабильность в Абхазии заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы, говорится в материале. В одной из крупных туроператорских компаний заявили, что объем отмены туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15–17 ноября вырос в три раза по сравнению с аналогичными днями неделей ранее.

При этом у отдельных компаний до 95% отмен приходится на лето.

Оппозиционеры в Абхазии не согласились с ратификацией соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике, из-за чего 11 ноября начались протесты, а уже через четыре дня протестующие взяли под свой контроль правительственный комплекс в Сухуме.

Протестующие потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

Российский МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок в республику. Также туроператорам рекомендовано снизить потери туристам из России в случае аннуляции путевок.