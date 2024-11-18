Посольство России в Абхазии не получало обращений от россиян о помощи

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Посольство России в Абхазии не получало от находящихся в республике россиян обращений о помощи. Об этом ТАСС заявили в диппредставительстве.

По данным Российского союза туриндустрии, со стороны туристов из России нет отказов от организованных туров в Абхазию. В основном в республику ездят самостоятельные туристы, сейчас там низкий сезон.

Оппозиционеры в Абхазии не согласились с ратификацией соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике, из-за чего 11 ноября начались протесты. Уже 15-го числа протестующие взяли под свой контроль правительственный комплекс в Сухуме.

Участники акций протестов потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

В свою очередь, Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии. Москва хочет, чтобы ситуация оставалась в конституционном русле, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.