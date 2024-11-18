Минюст Абхазии: действия оппозиции содержат признаки попытки захвата власти

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Действия представителей оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата и удержания власти, заявил министр юстиции республики Анри Барциц в интервью АГТРК.

По его словам, на это указывают все внешние признаки – налицо антиконституционный государственный переворот.

Между тем ночью группа лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме с целью установления контроля над вещанием. Охранники телерадиокомпании отогнали людей предупредительными выстрелами, что "позволило предотвратить развитие конфликта".

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он избранный президент Абхазии.