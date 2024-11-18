Группа лиц попыталась захватить здание Абхазской телерадиокомпании

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Группа лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Об этом со ссылкой на инфоцентр президента Абхазии сообщает РИА Новости.

"После полуночи, 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием", – указано в сообщении.

Охранники телерадиокомпании отогнали людей предупредительными выстрелами, что "позволило предотвратить развитие конфликта", отметили в инфоцентре.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он избранный президент Абхазии.