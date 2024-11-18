Оппозиция Абхазии согласилась, что до выборов страной будет управлять вице-президент Гумба

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Оппозиция Абхазии согласилась на условия, что до проведения президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба. Об этом заявил член оппозиции Леван Микаа.

"Не все собравшиеся здесь одобряют это решение. Но мы готовы на это пойти, чтобы снять политическое напряжение", – приводит РИА Новости его слова.

При этом ранее оппозиция отвергала кандидатуру Гумбы в качестве временного президента до выборов. Кроме того, оппозиция настаивает на отставке ряда руководителей силовых ведомств. Как подчеркнул Микаа, после этого на посты будут назначены новые руководители.

В свою очередь, исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр заявила, что вооруженные люди не пропускают сотрудников кабинета министров Абхазии на рабочие места.

"Вход в административное здание заблокирован вооруженными людьми, и у сотрудников нет возможности попасть на рабочее место", – сказала Смыр.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он избранный президент Абхазии. Также Бжания на фоне протестов оппозиции заявил, что не допустит беззакония в стране.