Президент Абхазии заявил, что не допустит беззакония в стране

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции заявил, что не допустит беззакония в стране, передает РИА Новости.

В пресс-службе главы абхазского государства рассказали, что с президентом по телефону связались соотечественники, проживающие в Турции, и передали ему слова поддержки. Они признались, что пристально следят за событиями в Абхазии и хотят скорейшего разрешения ситуации конституционным путем.

Бжания поблагодарил представителей диаспоры и пообещал, что он, как гарант конституции, не допустит беззакония в стране.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он избранный президент Абхазии.

Министр юстиции республики Анри Барциц также сообщил, что действия представителей оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата и удержания власти. По его словам, на это указывают все внешние признаки – налицо антиконституционный государственный переворот.