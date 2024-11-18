Туроператорам рекомендовано снизить потери россиян в случае отмены туров в Абхазию

В Абхазии в настоящее время находится около восьми тысяч российских туристов. На фоне беспорядков МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок.

Однако в основном россияне отдыхают в Пицунде или в Гагре, где протестных движений не было.

Между тем, туристам, желающим прервать путешествие, туркомпании помогут беспрепятственно вернуться на территорию России. При этом туроператорам советуют снизить потери туристам в случае аннуляции путевок.

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