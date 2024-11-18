18 ноября, 13:30Туризм
Туроператорам рекомендовано снизить потери россиян в случае отмены туров в Абхазию
В Абхазии в настоящее время находится около восьми тысяч российских туристов. На фоне беспорядков МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок.
Однако в основном россияне отдыхают в Пицунде или в Гагре, где протестных движений не было.
Между тем, туристам, желающим прервать путешествие, туркомпании помогут беспрепятственно вернуться на территорию России. При этом туроператорам советуют снизить потери туристам в случае аннуляции путевок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.