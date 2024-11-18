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18 ноября, 13:30

Туризм

Туроператорам рекомендовано снизить потери россиян в случае отмены туров в Абхазию

Туроператорам рекомендовано снизить потери россиян в случае отмены туров в Абхазию

МИД РФ призвал граждан воздержаться от поездок в Абхазию

Российские туристы не могут улететь с острова Бали из-за извержения вулкана

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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Россиянам не рекомендовали в ближайшее время посещать Абхазию

В Абхазии сейчас могут находиться около восьми тысяч туристов из РФ

Около восьми тысяч российских туристов сейчас могут находиться в Абхазии

Около 8 тысяч российских туристов находятся в Абхазии

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

В Абхазии в настоящее время находится около восьми тысяч российских туристов. На фоне беспорядков МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок.

Однако в основном россияне отдыхают в Пицунде или в Гагре, где протестных движений не было.

Между тем, туристам, желающим прервать путешествие, туркомпании помогут беспрепятственно вернуться на территорию России. При этом туроператорам советуют снизить потери туристам в случае аннуляции путевок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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