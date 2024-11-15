Эксперт Горин: протесты в Абхазии не повлияли на спрос среди путешественников

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Протесты в Абхазии не повлияли на спрос среди путешественников, рассказал замглавы Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24.

"Мы не получаем запросов на аннуляции туров или досрочное возвращение. Но если такие запросы будут, туристические компании будут решать это в индивидуальном порядке", – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в республике невысокий сезон. Туристы предпочитают отдыхать в Гагре или Пицунде, а не в Сухуме, который сейчас охвачен протестами. Туристическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, добавил он.

Кроме того, Горин отметил, что туристы оформляют путевки на новогодние каникулы: уже забронировано больше, чем 50% таких туров в Абхазию.

Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября. Причиной стало обсуждение ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. На следующий день свыше 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

15 ноября представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. Власти государства начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

Оппозиция передала президенту Аслану Бжании требование об уходе в отставку. Однако он отказался, подчеркнув, что вместе с ним свою работу продолжат премьер-министр и члены правительства.

По последним данным, число пострадавших из-за беспорядков в центре Сухума увеличилось до 13 человек.

