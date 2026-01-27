Минздрав продлил работу врачам без аккредитации

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минздрав России утвердил перечень случаев, когда медики и фармацевты могут осуществлять свою деятельность без обязательной проверки знаний или специального сертификата, и продлил действие существующих аккредитаций до конца 2026 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, данное решение распространится на уже имеющих сертификат специалистов, начавших работать в 2021 году, чей сертификат истекает в 2025-м. Ожидается, что мера поможет предотвратить дефицит кадров в медицинских и фармацевтических учреждениях.

Кроме того, распоряжение не только поддержит вышеуказанных организаций, но и даст специалистам дополнительное время на подготовку к аккредитации.

Приказ вступил в силу с момента его публикации и будет действовать до 1 января 2027 года.

С 1 марта 2026-го также начнет действовать закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество сроком до 3 лет для выпускников медвузов. Согласно нововведениям, поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медучреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение.

