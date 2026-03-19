Новости

Новости

19 марта, 08:16

Транспорт

Москвичей призвали отказаться от поездок на авто в часы пик 19 марта

Столичный Дептранс призвал водителей отказаться от поездок в утренние и вечерние часы пик в четверг, 19 марта. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Горожанам напомнили, что в центре Москвы возможны временные перекрытия, которые будут иметь локальный характер. В связи с этим автовладельцев призвали по возможности перенести поездки в центральную часть города на другой день.

Однако при невозможности следует заложить больше времени на дорогу, заранее построить маршрут в навигаторе и быть готовыми к оперативным изменениям. Также для поездок Дептранс рекомендовал использовать метро.

Наиболее загруженная ситуация ожидается до 10:00 и с 17:00 до 19:30.

Ранее сообщалось, что перекрытия 19 и 20 марта коснутся центра, запада и северо-востока мегаполиса из-за проведения мероприятий. В частности, с 23:00 19-го числа до 11:00 следующего дня движения не будет на улице Дурова.

С 00:01 до 11:00 20-го числа нельзя будет проехать по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Более того, запрет распространится и на трамваи. С 23:00 19 марта до примерно 11:00 следующего дня они не будут ходить от Каланчевской улицы до станции метро "Новослободская".

В указанный временной промежуток трамваи № 7 поедут от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, а № 50 – от ДК "Компрессор" до той же улицы.

