Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 14:53

Экономика

Маск заявил, что в год платит свыше 10 миллиардов долларов налогов

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Свыше 10 миллиардов долларов в год отчисляет американский предприниматель Илон Маск в налоговую службу. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Если я реализую и продаю фондовые опционы, совокупный федеральный и государственный подоходный налог составляет примерно 45%. Есть еще налог в 40% на мое имущество, когда я умру. В целом я, вероятно, в итоге выплачу триллионы долларов налогов", – написал Маск.

Согласно публикации Forbes в начале февраля, Маск установил исторический рекорд, став первым человеком, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов. Ранее он уже был первым, кто преодолел отметки в 600 и 700 миллиардов.

Ранее сообщалось, что основатель Zara признан крупнейшим владельцем недвижимости в мире. Стоимость портфеля Отеги составляет 25 миллиардов долларов. В него вошли свыше 200 объектов в 13 государствах, что делает миллиардера самым успешным магнатом недвижимости.

