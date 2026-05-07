Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 14:43

Следствие запросило арест задавившего актрису Добромилову мотоциклиста

Следствие запросило арест мотоциклиста, задавившего насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в инстанции.

Добромилова, прославившаяся благодаря участию в клипе на песню HammAli&Navai "Девочка-война", попала в ДТП с мотоциклом вечером 5 мая.

По данным СМИ, она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. В какой-то момент один из мотоциклистов потерял управление, выставив мотоцикл на заднее колесо, и сбил девушку. В результате она скончалась от полученных травм на месте происшествия, а мотоциклист был госпитализирован.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в рамках которого 34-летний водитель был задержан.

Близкие актрисы поделились, что она часто сотрудничала с мотоциклистами-любителями в качестве фотографа. Она предоставляла им координаты для фотоохоты и ждала их посреди дороги.

