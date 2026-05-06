Уголовное дело завели против байкера, наехавшего на актрису Добромилову в Москве

Уголовное дело возбуждено против 34-летнего водителя мотоцикла, который допустил наезд на женщину на западе Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в MAX.

Уточняется, что дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время мужчина задержан.

Вечером 5 мая стало известно, что в ДТП с мотоциклом погибла актриса Ксения Добромилова, получившая известность благодаря клипу на песню HammAli&Navai "Девочка-война".

По данным СМИ, она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил актрису. Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а мотоциклист был госпитализирован.

В окружении артистки рассказали, что она работала фотографом на встречах мотоциклистов-любителей. Добромилова всегда давала мотоциклистам координаты фотоохоты и ждала их посреди дороги.