Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:19

Происшествия

Уголовное дело завели против байкера, наехавшего на актрису Добромилову в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уголовное дело возбуждено против 34-летнего водителя мотоцикла, который допустил наезд на женщину на западе Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в MAX.

Уточняется, что дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время мужчина задержан.

Вечером 5 мая стало известно, что в ДТП с мотоциклом погибла актриса Ксения Добромилова, получившая известность благодаря клипу на песню HammAli&Navai "Девочка-война".

По данным СМИ, она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил актрису. Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а мотоциклист был госпитализирован.

В окружении артистки рассказали, что она работала фотографом на встречах мотоциклистов-любителей. Добромилова всегда давала мотоциклистам координаты фотоохоты и ждала их посреди дороги.

Актриса из клипа "Девочка-война" Добромилова погибла во время фотосъемки байкеров в Москве

Читайте также


происшествияДТПшоу-бизнесгород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика