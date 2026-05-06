Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:03

Экономика

Минпромторг РФ выделит до 4,5 млрд руб на продление ресурса Superjet 100

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Минпромторг РФ направит до 4,5 миллиарда рублей на продление ресурса самолета Superjet 100. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

Это плановый процесс для любого воздушного судна. Очередной этап работы проводится, когда налет достигает 80% от текущего назначенного ресурса.

Сейчас министерство ищет исполнителя работ по расширению назначенного ресурса, повышению надежности и сохранению летной годности самолетов. Итогом должно стать увеличение ресурса с 10–15 тысяч полетов до 15–20 тысяч в зависимости от модели самолета.

Кроме того, допустимый налет в часах на один самолет должен вырасти до 25–40 тысяч часов, а срок эксплуатации планируется продлить до 20 лет. При этом проектный ресурс самолетов семейства составляет 54 тысячи полетов, 70 тысяч часов и 25 лет эксплуатации.

Отмечается, что работы по контракту нужно выполнить до 20 декабря 2028 года.

Ранее импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 прошел испытания на защиту двигателей ПД-8 от попадания воды. Специалисты определили, что во время движения вода не нарушает работу маршевых двигателей самолета и вспомогательной силовой установки.

В министерстве промышленности и торговли России назвали данный тип испытаний одним из самых важных, так как взлет и посадка могут осуществляться во время дождя.

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика