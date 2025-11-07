Импортозамещенный самолет SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды

Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО "ОАК"

Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) прошел испытания на защиту двигателей ПД-8 от попадания воды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.

Специалисты определили, что во время движения вода не нарушает работу маршевых двигателей самолета и вспомогательной силовой установки. В ведомстве назвали данный тип испытаний одним из самых важных, поскольку взлет и посадка воздушного судна могут осуществляться во время дождя.

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что в рамках испытаний на аэродроме в подмосковном Жуковском был сформирован резервуар размером 70 на 12 метров. В результате самолет во время разгона реализовал пробежки по взлетно-посадочной полосе с "бассейном".

В июне 2023 года Sukhoi Superjet 100 модернизировали с применением российских материалов на отечественном производстве, а в августе он прошел испытания пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Этот этап позволил отработать процедуру вылета и процесс его экстренного и безопасного прерывания.

SJ-100 также с успехом завершил испытания по программе шимми. Данное явление возникает при действии поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса. Колебания могут сказаться на управлении самолета.

В том же месяце Sukhoi Superjet 100 выполнил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность полета составила примерно 54 минуты. Он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час.

Однако после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушное судно еще будут совершенствовать, в том числе в нем планировали установить двигатели отечественного производства.

В сентябре 2023 года Sukhoi Superjet 100 совершил свой второй полет в Комсомольске-на-Амуре. Полет продлился 75 минут и проходил на высотах до 6 тысяч метров.

Глава госкорпорации "Ростех "Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 начнется начале 2026 года. По его словам, в год будут выпускать около 20 лайнеров.

Сейчас в производстве в различной степени готовности находятся 24 серийные машины SJ-100. Разработчиком самолета – филиалом "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" – совместно с авиационными властями и Росавиацией была проделана работа по сертификации модифицированного планера самолета и технологий его изготовления.

