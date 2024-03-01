01 марта, 10:24Транспорт
Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
Фото: 123RF/olgavolodina
Поставки импортозамещенного воздушного судна SJ-100 с российским двигателем ПД-8 смещаются на 2026 год, сертификация будет произведена в 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
По информации ведомств, сроки были сдвинуты с учетом дополнительных работ и испытаний, которые необходимо произвести перед сертификацией и поставками.
Ранее стало известно, что SJ-100 начнет осуществлять перелеты с российским двигателем ПД-8 в начале 2024 года.
В сентябре этот самолет провел второй тестовый полет, который длился 75 минут и проходил на высотах до 6 тысяч метров. Как и во время первого полета, за штурвалом был командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.
Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.
Российский борт SJ-100 выполнил первый тренировочный полет
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